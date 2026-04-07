Ieda Chaves indica R$ 2,6 milhões para reforçar saúde pública em Guajará-Mirim

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou um conjunto de indicações ao Governo de Rondônia que totalizam R$ 2,6 milhões para o fortalecimento da rede pública de saúde em Guajará-Mirim. As propostas foram encaminhadas à Casa Civil e à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

As indicações — IND nº 16415/26, IND nº 16416/26 e IND nº 16417/26 — buscam atender demandas consideradas prioritárias no sistema de saúde do município, abrangendo desde o abastecimento de medicamentos até a ampliação de atendimentos especializados.

O maior valor, R$ 2 milhões, está destinado à compra de medicamentos para o hospital municipal e para as unidades básicas de saúde. A medida tem como objetivo garantir a continuidade dos tratamentos oferecidos à população e evitar o agravamento de quadros clínicos por falta de insumos.

Outros R$ 300 mil foram indicados para a contratação de profissionais especializados, voltados à realização de consultas, exames neurológicos, emissão de laudos e terapias. A iniciativa busca reduzir filas de espera e oferecer resposta mais rápida a pacientes que necessitam de diagnósticos especializados.

Além disso, mais R$ 300 mil estão previstos para serviços de laudos especializados e terapia ocupacional, ampliando o atendimento voltado à reabilitação e ao acompanhamento de pacientes com limitações funcionais.

Benefícios diretos

Ao justificar as propostas, a deputada destacou os impactos esperados para a população local.

“A implementação da medida proposta proporcionará benefícios diretos à população, assegurando maior acesso a serviços especializados, redução do tempo de espera por atendimentos e melhoria na continuidade dos cuidados em saúde”, afirmou Ieda Chaves.

A parlamentar acrescentou ainda que as indicações contribuem para melhorar a organização da rede pública. Segundo ela, as medidas podem fortalecer a eficiência do sistema de saúde local, ampliando a capacidade de atendimento e elevando a qualidade da assistência prestada à população.

As propostas apresentadas pela deputada estão atualmente sob avaliação do Poder Executivo estadual.