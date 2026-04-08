Ação da PM evita confronto entre facções em Porto Velho; armas e munições são apreendidas

Uma operação estratégica da Polícia Militar de Rondônia impediu o que poderia ter sido um confronto sangrento entre facções criminosas na noite de terça-feira, 7 de abril, em Porto Velho.

A intervenção ocorreu por volta das 20h30, nas imediações do Residencial Porto Madero.

Conforme informações da Polícia Militar, o Núcleo de Inteligência do 5º Batalhão identificou que um veículo VW/Gol prata estava circulando com indivíduos armados com calibres restritos. Ao ser interceptado, o condutor desobedeceu à ordem de parada, iniciando uma perseguição em alta velocidade.

CERCO TÁTICO E RENDIÇÃO

Durante a fuga, três suspeitos desembarcaram do veículo empunhando armas e tentaram fugir a pé para o interior de um conjunto habitacional, demonstrando intenção de confronto direto com os policiais. No entanto, após um cerco tático envolvendo diversas guarnições, o trio foi cercado e se rendeu. O veículo foi interceptado quilômetros depois, no cruzamento das avenidas Amazonas e Antônio Violão.

ARSENAL E ORDENS EXTERNAS

Na abordagem, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, uma pistola .45 e um revólver .38, todos sem documentação e com numerações raspadas. No carro, também foram encontradas roupas extras para troca após o crime e placas adulteradas com fita isolante.

Os suspeitos, identificados pelas iniciais F.G.J.F., N.K.V.S., e V.S.L., confessaram que seguiam ordens de um indivíduo conhecido como “Fantasma”, supostamente baseado no Rio de Janeiro. O plano era recolher armamento escondido em via pública e executar integrantes de uma facção rival ainda naquela noite.

PROVIDÊNCIAS

A ação rápida impediu a execução do ataque planejado. Os envolvidos, incluindo menores de idade apreendidos, foram encaminhados à Central de Polícia. Eles devem responder por porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo e atos preparatórios para homicídio.

A PM destacou que a integração entre a inteligência e as equipes de rua foi fundamental para preservar vidas e manter a ordem pública na capital.