Câmara lança aplicativo que amplia participação popular em Vilhena

A Câmara de Vereadores do Município de Vilhena, lançou e já está disponível para os sistemas Apple (IOS) e Android o aplicativo “Colabore Cidadão”.

O sistema digital integrado, permite à população participar de forma ativa das decisões do Legislativo por meio de sugestões, reclamações, elogios e até denúncias.

A ferramenta proporciona um canal direto de comunicação que visa aprimorar os serviços legislativos, melhorar a organização interna e promover mais transparência, aproximando o cidadão com acesso à informação clara e descomplicada.

Com o aplicativo ficou muito mais fácil apresentar demandas locais diretamente aos parlamentares, inclusive com a inserção de fotos, e receber notificações dos serviços públicos direto no celular. Além disso, agora também é possível acompanhar o andamento de projetos e utilizar a ouvidoria digital sem precisar sair de casa.

O aplicativo já está disponível gratuitamente para download e deve receber novas atualizações, com inclusão de mais funcionalidades ao longo do ano.