Deputado Delegado Lucas anuncia contratação para reconstrução do pátio da Escola Buriti

O deputado estadual Delegado Lucas (PL) anunciou nesta semana, durante sessão extraordinária no Plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), um avanço no processo de reconstrução do pátio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Buriti, no município de Buritis. Segundo afirmou o parlamentar, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) assinou o termo de homologação para a contratação da empresa responsável pela obra.

O pátio da escola desabou durante o período da pandemia, em 2021, enquanto era utilizado em ações voluntárias de apoio à população. Apesar do incidente, ninguém se feriu, mas o episódio gerou preocupação entre alunos, professores e toda a comunidade escolar, que desde então estava sem o pátio.

De acordo com o Lucas, a demanda da Escola Buriti vem sendo acompanhada pelo mandato desde 2023 e ressaltou ainda que a assinatura do termo de homologação, feito pela Seduc, representa mais uma etapa importante para o início das obras, que devem ocorrer nos próximos meses.

“A gente vinha atuando nessa articulação junto ao Governo do Estado desde o começo do mandato. Fizemos várias reuniões na Seduc para acompanhar de perto cada etapa do processo e sempre cobrando providências para que a obra saísse do papel. A homologação do processo licitatório marca um passo decisivo para a solução do problema”, disse.

A reconstrução do pátio contará com investimento de quase R$ 1 milhão e tem como objetivo garantir melhores condições para o desenvolvimento das atividades educacionais, além de oferecer um ambiente adequado para estudantes e profissionais da educação.

“A expectativa agora é pelo início dos serviços, com a mobilização da empresa contratada. Buritis merece essa resposta”, finalizou.