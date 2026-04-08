Justiça condena mandante e executor a 29 anos de prisão por crimes ligados a disputa de terras em RO

Após uma sessão que durou 14 horas, o Tribunal do Júri de Machadinho do Oeste condenou, na terça-feira, 7 de abril, a mandante e o executor de dois crimes violentos motivados por conflitos agrários.

Ambos receberam penas que somam 29 anos e 4 meses de reclusão e saíram presos do plenário para início imediato do cumprimento da sentença em regime fechado.

Os crimes ocorreram em 2019 e chocaram a região. A motivação, segundo o Ministério Público de Rondônia (MPRO), foi uma disputa por limites de propriedades e prejuízos financeiros em negociações imobiliárias conduzidas pela mandante.

HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA

O primeiro ataque aconteceu em abril de 2019, quando um homem sofreu uma tentativa de homicídio dentro de sua propriedade rural, mas conseguiu sobreviver. Meses depois, em agosto do mesmo ano, a violência atingiu a mãe da primeira vítima. A idosa foi assassinada enquanto trabalhava em uma sorveteria no Núcleo São Marcos, em Vale do Anari. No momento do crime, ela segurava a neta de apenas 3 anos no colo; a criança não foi atingida.

PROVAS E CONDENAÇÃO

A acusação, sustentada pelos promotores Alisson Xenofonte e Eduardo do Carmo, baseou-se em provas técnicas robustas, incluindo interceptações telefônicas e laudos balísticos que conectaram diretamente quem planejou a quem executou os atentados.

O Conselho de Sentença acatou as teses do MPRO, reconhecendo a gravidade e a autoria dos fatos. Familiares das vítimas acompanharam o julgamento e manifestaram forte emoção com o veredito, afirmando que a decisão encerra uma espera de anos por justiça.