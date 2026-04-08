PRF prende foragidos da justiça durante fiscalizações na BR-364 em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma série de prisões em diferentes pontos de Rondônia entre a última segunda e terça-feira, dias 6 e 7 de abril.

As ações ocorreram nos municípios de Vilhena, Porto Velho, Ariquemes e São Miguel do Guaporé, resultando na retirada de cinco procurados da justiça de circulação.

O município de Vilhena registrou duas ocorrências no KM 1 da BR-364. A primeira detenção ocorreu na tarde de segunda-feira, quando um passageiro foi flagrado com um mandado de prisão em aberto por débitos de pensão alimentícia. Já na noite de terça-feira, no mesmo local, as equipes prenderam um homem procurado pelos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso.

OUTRAS PRISÕES NO ESTADO

Além dos casos em Vilhena, a PRF efetuou prisões em outras regiões:

Ariquemes: No KM 519 da BR-364, um passageiro de ônibus foi detido por dívida alimentar.

Porto Velho: Um homem que viajava em um veículo de passeio também foi preso por pendências judiciais relacionadas à pensão alimentícia.

São Miguel do Guaporé: Uma abordagem no KM 130 da BR-429 resultou no cumprimento de mais um mandado judicial.

PROCEDIMENTOS

As ordens de prisão foram expedidas por varas cíveis e criminais de diversos estados do país. Todos os detidos foram encaminhados às delegacias de Polícia Civil de seus respectivos municípios para a formalização das prisões e o início do cumprimento das determinações judiciais.