Rosangela Donadon garante intervenção na Estrada da Penal em Porto Velho

A deputada estadual Rosangela Donadon (PRD) garantiu mais um importante avanço para a infraestrutura de Porto Velho.

Após indicação apresentada ao Governo de Rondônia, os serviços de patrolamento e encascalhamento na RO-005, conhecida como Estrada da Penal, no distrito de São Carlos, já estão em execução por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

A ação atende às demandas de moradores e produtores rurais que utilizam a via e enfrentavam dificuldades constantes devido às más condições de trafegabilidade. O trecho, com aproximadamente 70 quilômetros, apresentava buracos, lamaçais e pontos críticos de atoleiro, situação agravada durante o período chuvoso.

Além disso, a estrada possui diversas subidas e descidas em ladeiras, o que aumentava o risco de acidentes, especialmente pela ausência de cascalhamento adequado, tornando o trajeto escorregadio e perigoso para motoristas e demais usuários.

Rosangela Donadon destacou que a execução dos serviços representa uma conquista importante para a região, garantindo melhores condições de tráfego, segurança no deslocamento da população, transporte escolar e o escoamento da produção agrícola.

A parlamentar agradeceu ao governador Marcos Rocha e ao DER pela atenção e agilidade no atendimento da demanda, reforçando seu compromisso em seguir trabalhando por melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida da população rondoniense.