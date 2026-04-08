Sicoob Credisul lidera ranking nacional em liberações de Crédito Rural via BNDES

A Sicoob Credisul alcançou um importante reconhecimento nacional ao se posicionar como a cooperativa singular do sistema Sicoob com o maior volume de liberações de crédito rural por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O resultado reforça o protagonismo da cooperativa no apoio ao agronegócio e evidencia sua relevância no financiamento de atividades produtivas em todo o país.

O crédito rural é uma das principais engrenagens do agronegócio brasileiro, setor que representa cerca de 23% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, segundo os Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Além disso, o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo, o que reforça a importância de instituições financeiras capazes de viabilizar investimentos no campo.

Nesse contexto, o BNDES desempenha papel estratégico ao operar linhas de crédito voltadas ao desenvolvimento do setor produtivo, com bilhões de reais destinados ao financiamento rural a cada ciclo agrícola.

A atuação da Sicoob Credisul dentro desse cenário demonstra eficiência na conexão entre esses recursos e os produtores rurais. A cooperativa tem contribuído diretamente para que esses investimentos cheguem à ponta, permitindo que produtores ampliem sua capacidade produtiva, modernizem suas operações e aumentem a competitividade.

Segundo dados do Sicoob, no Plano Safra 24/25, a cooperativa concedeu R$ 113,1 milhões e, no ciclo 25/26, até março, já registra R$ 426,5 milhões, um crescimento de aproximadamente 277%. O avanço expressivo, em um único ciclo, posiciona a Sicoob Credisul em primeiro lugar no ranking de aplicações de crédito em BNDES no sistema.

Para Ivan Capra, presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, o reconhecimento nacional reflete o compromisso da cooperativa com o desenvolvimento do campo. “Esse resultado demonstra a força do cooperativismo e a confiança dos nossos cooperados. Trabalhamos para estar próximos do produtor rural, entendendo suas necessidades e viabilizando soluções que impulsionam o crescimento sustentável do agronegócio”.

O desempenho também evidencia a confiança dos cooperados na instituição e reforça a capilaridade do cooperativismo de crédito. Segundo o Banco Central, as cooperativas de crédito vêm ampliando sua participação no crédito rural no Brasil, consolidando-se como um dos principais canais de acesso a financiamento para o produtor.

De acordo com Rafael Fermino, Superintendente de Crédito da Sicoob Credisul, a proximidade com o cooperado é um dos principais diferenciais. “Nosso papel é transformar o crédito em desenvolvimento real. Atuamos com agilidade e proximidade para garantir que os recursos cheguem de forma eficiente ao produtor, respeitando as particularidades de cada operação e contribuindo para o fortalecimento do setor”.

Com atuação consolidada em regiões de forte vocação agrícola, a Sicoob Credisul tem contribuído diretamente para o fortalecimento do agronegócio, apoiando desde pequenos até grandes produtores. A parceria com o BNDES amplia ainda mais esse alcance, possibilitando acesso a linhas de crédito com condições diferenciadas e incentivo à produção sustentável.

O reconhecimento nacional reforça o propósito da cooperativa de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade, especialmente em um dos setores mais relevantes para a economia brasileira.