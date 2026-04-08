Sílvia Cristina diz que inclusão da imunoterapia é um avanço para o tratamento do câncer

“A nova lei garante o acesso a terapias modernas, para todos em tratamento oncológico que necessitem. É um avanço enorme, que vai trazer mais dignidade aos pacientes”, disse a deputada.

A Lei 15.379/26 foi sancionada pelo presidente da República, após ter sido aprovada no Congresso Nacional. Tudo começou com o projeto de lei 2371/2021, de autoria do deputado Bibo Nunes (PL-RS). Sílvia Cristina acompanhou a tramitação da matéria na Comissão de Saúde da Câmara e também no Senado.

A imunoterapia é uma modalidade terapêutica que auxilia o sistema imunológico do paciente a identificar e combater as células cancerígenas. Atualmente, a técnica é aplicada em alguns tipos de tumor, como o renal e o de pele (melanoma).