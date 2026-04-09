Facebook Instagram
quinta-feira, 09 de abril de 2026.

Deputado Luizinho Goebel participa da inauguração da Escola do Reúso em Vilhena e destaca impacto social do projeto em Vilhena

O deputado estadual Luizinho Goebel participou da inauguração da Escola do Reúso, projeto desenvolvido pelo Instituto Federal de Rondônia no município de Vilhena. A iniciativa tem como foco a promoção da sustentabilidade aliada à geração de renda e inclusão social.

Coordenado pela professora Jaqueline Ferrete, o projeto busca capacitar principalmente meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade, utilizando a reutilização de resíduos sólidos como ferramenta de transformação social. Materiais que seriam descartados, como garrafas PET, latas, tecidos e embalagens, passam a ser reaproveitados na produção de itens como velas, sabonetes, bijuterias e produtos de cuidado pessoal.

Durante a participação na inauguração, Luizinho Goebel destacou a importância de iniciativas que unem educação, sustentabilidade e empreendedorismo, ampliando oportunidades para a população.

O projeto também conta com o apoio do deputado federal Thiago Flores, que destinou recursos para fortalecer a estrutura e ampliar o alcance das atividades desenvolvidas pela Escola do Reúso.

A proposta integra ações voltadas ao desenvolvimento sustentável e à qualificação profissional, contribuindo para a geração de renda e melhoria da qualidade de vida das participantes.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.
error: Cópia de conteúdo não autorizada!!!!