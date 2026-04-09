PF publica calendário para CACs renovarem registro de armas de fogo; confira datas

A Polícia Federal publicou, nesta quinta-feira (9), uma instrução que define novas diretrizes para a renovação do Craf (Certificado de Registro de Arma de Fogo) para CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores). A medida foca especificamente nos certificados concedidos antes de 21 de julho de 2023 e que possuem validade até 20 de julho de 2026.
A principal mudança introduzida pela publicação é a criação de um cronograma escalonado, que distribuirá os pedidos de renovação ao longo de 12 meses, baseado no dia e mês de nascimento do proprietário da arma.
A instrução normativa assegura que os registros permanecerão válidos no Sinarm (Sistema Nacional de Armas) até a nova data limite estabelecida pelo cronograma.
“A medida visa evitar a sobrecarga do Sistema Nacional de Armas e o eventual represamento e aumento do prazo de processamento dos pedidos de renovação, tendo em vista a estimativa de vencimento simultâneo de mais de 1,5 milhão de registros de armas de fogo”, diz a publicação da PF.
Confira o calendário
|Dia e mês de aniversário do proprietário
|Data limite para apresentação do pedido de renovação e termo final da validade vigente
|1 a 31 de agosto
|31 de agosto de 2026
|1 a 30 de setembro
|30 de setembro de 2026
|1 a 31 de outubro
|3 de novembro de 2026
|1 a 30 de novembro
|30 de novembro de 2026
|1 a 31 de janeiro
|4 de janeiro de 2027
|1 a 28 de fevereiro
|1º de fevereiro de 2027
|1 a 31 de março
|1º de março de 2027
|1 a 31 de maio
|31 de maio de 2027
|1 a 30 de junho
|30 de junho de 2027
|1 a 31 de julho
|2 de agosto de 2027