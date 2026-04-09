PF publica calendário para CACs renovarem registro de armas de fogo; confira datas

A Polícia Federal publicou, nesta quinta-feira (9), uma instrução que define novas diretrizes para a renovação do Craf (Certificado de Registro de Arma de Fogo) para CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores). A medida foca especificamente nos certificados concedidos antes de 21 de julho de 2023 e que possuem validade até 20 de julho de 2026.

A principal mudança introduzida pela publicação é a criação de um cronograma escalonado, que distribuirá os pedidos de renovação ao longo de 12 meses, baseado no dia e mês de nascimento do proprietário da arma.

A instrução normativa assegura que os registros permanecerão válidos no Sinarm (Sistema Nacional de Armas) até a nova data limite estabelecida pelo cronograma.

“A medida visa evitar a sobrecarga do Sistema Nacional de Armas e o eventual represamento e aumento do prazo de processamento dos pedidos de renovação, tendo em vista a estimativa de vencimento simultâneo de mais de 1,5 milhão de registros de armas de fogo”, diz a publicação da PF.

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