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quinta-feira, 09 de abril de 2026.

PF publica calendário para CACs renovarem registro de armas de fogo; confira datas

Cronograma distribui os períodos com base no dia e mês de nascimento do proprietário da arma
As datas são definidas com base no dia e mês de aniversário do proprietário Reprodução/ PF – Arquivo

A Polícia Federal publicou, nesta quinta-feira (9), uma instrução que define novas diretrizes para a renovação do Craf (Certificado de Registro de Arma de Fogo) para CACs (Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores). A medida foca especificamente nos certificados concedidos antes de 21 de julho de 2023 e que possuem validade até 20 de julho de 2026.

A principal mudança introduzida pela publicação é a criação de um cronograma escalonado, que distribuirá os pedidos de renovação ao longo de 12 meses, baseado no dia e mês de nascimento do proprietário da arma.

A instrução normativa assegura que os registros permanecerão válidos no Sinarm (Sistema Nacional de Armas) até a nova data limite estabelecida pelo cronograma.

“A medida visa evitar a sobrecarga do Sistema Nacional de Armas e o eventual represamento e aumento do prazo de processamento dos pedidos de renovação, tendo em vista a estimativa de vencimento simultâneo de mais de 1,5 milhão de registros de armas de fogo”, diz a publicação da PF.

Confira o calendário

Dia e mês de aniversário do proprietário Data limite para apresentação do pedido de renovação e termo final da validade vigente
1 a 31 de agosto 31 de agosto de 2026
1 a 30 de setembro 30 de setembro de 2026
1 a 31 de outubro 3 de novembro de 2026
1 a 30 de novembro 30 de novembro de 2026
1 a 31 de janeiro 4 de janeiro de 2027
1 a 28 de fevereiro 1º de fevereiro de 2027
1 a 31 de março 1º de março de 2027
1 a 31 de maio 31 de maio de 2027
1 a 30 de junho 30 de junho de 2027
1 a 31 de julho 2 de agosto de 2027
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