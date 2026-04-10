COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

MARAVILHOSA PALOMA

Dia de procedimentos com a minha querida cirurgiã-dentista Paloma Boiko na Clínica ORAL DESIGN, muito linda grávida de sete meses de Luísa com o esposo Alexandre Patrick Fidelis Coatti

DISTRIBUIDORA FRIOS CACOAL

Registrei o empresário Jocimar Sepp em sua empresa Distribuidora FRIOS CACOAL. Com sede na cidade de Cacoal, a empresa de produtos AURORA, entre outras excelentes marcas, dispõe hoje, cerca de 800 produtos para apreciação do exigente mercado consumidor. A FRIOS CACOAL possui frota própria, que atende com agilidade a demanda de distribuição em torno de 47 cidades no estado de Rondônia, com pontualidade e compromisso com seus clientes.

CASA & DECORAÇÃO

Com 27 ANOS em Cacoal, a CASA E DECORAÇÃO loja de móveis e decoração, a mais completa no estado de Rondônia, está localizada em prédio próprio e moderno. Com amplo espaço em sua estrutura, o prédio possui três pavimentos, com diversos e inúmeros showrooms, o que possibilita uma maior exposição de seus produtos. Visite e confira os novos showrooms da loja. Na foto o empresário Otávio Foli sócio proprietário

VENDAS FIAT PSV CACOAL

Registrei na concessionária FIAT PSV em Cacoal, do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, a consultora de vendas Meliane Vitorino do atencioso time de vendas

EQUIPE EMBAIXADORES GWM – CACOAL

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, registro da equipe de Embaixadores de Vendas um atencioso e comprometido time em entregar diariamente o melhor aos clientes. Na foto Valéria Pereira, André Dotto Pacheco, Deywysson Valentin e Kauane Isbrecht, com o gestor de marketing Lindomar Andrade da GWM Cacoal

CASSIA E SEU GWM TANK 300

Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, Cassia Marina de Oliveira Mello de Alto Alegre do Parecis, retirou seu maravilhoso GWM TANK 300. A Embaixadora de vendas Valéria Crispim foi a responsável pela venda

MAMORÉ MÁQUINAS NA AGROCOM

Empresário Ely Batista de óculos e bolsa, sócio proprietário da MAMORÉ MÁQUINAS recepciona visitantes entre parte da capacitada equipe, na feira de negócios AGROCOM em Cerejeiras/RO, que teve início ontem e só termina no próximo dia 12. A empresa MAMORÉ MÁQUINAS sinônimo de força, tecnologia e confiança no campo, tem sua Matriz em Cacoal e lojas nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Ariquemes e Porto Velho em Rondônia, e ainda em Rio Branco no Acre, em Manaus e Humaitá no Amazonas, e Boa Vista e Rorainópolis em Roraima.

ASSDACO LANÇOU 11ª EDIÇÃO – LEILOSHOW

Em Cacoal/RO, a Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni – ASSDACO realizou o lançamento oficial do 11º LeiloShow com o tema SEJA UM DOADOR E SALVE VIDAS. O evento é uma das principais ações solidárias da instituição, que tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das campanhas preventivas contra o câncer realizadas ao longo de todo o ano. O leilão acontecerá no dia 25 de julho próximo, no Parque de Exposições de Cacoal – ARCA, com início previsto para às 12h. A programação contará ainda com almoço a partir das 11h, reunindo voluntários, doadores, participantes e a comunidade em geral. Terá formato semi-presencial, permitindo a participação tanto no local quanto de forma online, com transmissão ao vivo pelo YouTube e lances virtuais. Os lotes serão apresentados em vídeo, ampliando o alcance da ação e facilitando a participação de interessados de diferentes regiões. A presidente Vera Travain Bianchini da ASSDACO, destaca que o LeiloShow é fundamental para a continuidade dos serviços oferecidos pela instituição, que realiza campanhas de prevenção e também presta apoio a pacientes oncológicos, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, e que a expectativa é de grande adesão da sociedade. A coordenadora do leilão Aparecida Miranda da Assdaco, agradeceu especialmente à Casa de Apoio Amor Fraterno pelo apoio na realização do LeiloShow em Cacoal