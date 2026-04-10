Delegado Lucas fortalece protagonismo político com filiação ao PL e liderança em votos dentro da ALE-RO

A recente filiação do deputado estadual Delegado Lucas Torres ao Partido Liberal (PL) não é apenas uma mudança partidária formal, mas um movimento com impacto direto no tabuleiro político de Rondônia.

Com base nos resultados das eleições de 2022, Lucas chega à nova legenda como o parlamentar mais votado entre os deputados do PL com mandato na Assembleia Legislativa. Foram 14.298 votos, número que o coloca em posição de destaque dentro da sigla e reforça sua densidade eleitoral, especialmente no interior do estado.

Eleito como o mais votado em Buritis, o deputado construiu, ao longo dos últimos três anos, uma base política que ultrapassa os limites do município. Hoje, sua atuação já se estende por todo o Vale do Jamari e municípios de Rondônia.

Esse crescimento territorial tem sido sustentado por uma estratégia baseada em proximidade com lideranças locais, especialmente vereadores e presidentes de câmaras municipais, além de uma agenda constante nos municípios.

No campo institucional, o parlamentar também acumulou posições relevantes na Assembleia Legislativa. À frente da Comissão de Defesa do Consumidor, esteve no centro de debates sobre a malha aérea em Rondônia, pauta que resultou na retomada de voos no estado. Atualmente, preside a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), uma das mais estratégicas da Casa, onde implementou o projeto CCJ Cidadã — iniciativa que levou os trabalhos do Legislativo para fora da sede e conquistou reconhecimento nacional, de forma inédita para Rondônia.

Outro ponto de destaque foi sua participação na CPI das Reservas, que investigou a criação de unidades de conservação no estado, com atuação voltada à defesa de produtores rurais em regiões como Soldado da Borracha, Minas Novas e Rio Pardo. No cenário interestadual, Lucas também integra o Parlamento Amazônico, onde já exerceu a função de secretário especial de Segurança Pública e, mais recentemente, assumiu a vice-presidência do colegiado.

A ida para o PL ocorre em um momento de fortalecimento da sigla no país e amplia a capacidade de articulação do parlamentar, tanto no cenário estadual quanto nacional. Nos bastidores, a leitura é de que o movimento posiciona Delegado Lucas em um novo patamar político, consolidando seu nome entre as lideranças em ascensão em Rondônia.