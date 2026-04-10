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sexta-feira, 10 de abril de 2026.

Deputada Rosangela Donadon convida população para abertura do Cone Sul Agro Show 2026 nesta sexta em Colorado

Programação será realizada na Rua dos Trabalhadores, no Setor Industrial
Rosangela Donadon na abertura do rodeio / Foto: Divulgação

A população de Colorado do Oeste e de toda a região do Cone Sul de Rondônia está convidada para a abertura do Circuito de Exposições Cone Sul Agro Show 2026 no município, que acontece nesta sexta-feira, sábado e domingo (10, 11 e 12 de abril, respectivamente), com entrada gratuita.

Realizado graças ao recurso destinado pela deputada estadual Rosangela Donadon, o evento vem percorrendo diversos municípios da região, levando rodeio, feira de exposições, expositores e uma programação cultural diversificada, fortalecendo a economia local e valorizando as tradições do campo.

Em Colorado do Oeste, a programação será realizada na Rua dos Trabalhadores, Setor Industrial, sempre a partir das 18h, reunindo produtores rurais, empreendedores e famílias em um ambiente preparado para receber o público com estrutura e segurança.

A deputada Rosangela Donadon destacou a importância do evento para o desenvolvimento regional.

Segundo ela, o Cone Sul Agro Show é uma iniciativa que vai além do entretenimento, criando oportunidades para pequenos produtores e comerciantes ampliarem seus negócios e gerarem renda. “É uma grande satisfação poder apoiar um evento que valoriza nossa cultura, fortalece o agronegócio e movimenta a economia dos municípios. Colorado do Oeste merece esse momento, e toda a população está convidada a participar”, ressaltou a parlamentar.

O Circuito Cone Sul Agro Show 2026 segue como um dos maiores projetos de incentivo ao setor produtivo e cultural da região, passando por diversos municípios e consolidando-se como um evento que une tradição, oportunidade e desenvolvimento.

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