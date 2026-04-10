Deputada Rosangela Donadon convida população para abertura do Cone Sul Agro Show 2026 nesta sexta em Colorado

A população de Colorado do Oeste e de toda a região do Cone Sul de Rondônia está convidada para a abertura do Circuito de Exposições Cone Sul Agro Show 2026 no município, que acontece nesta sexta-feira, sábado e domingo (10, 11 e 12 de abril, respectivamente), com entrada gratuita.

Realizado graças ao recurso destinado pela deputada estadual Rosangela Donadon, o evento vem percorrendo diversos municípios da região, levando rodeio, feira de exposições, expositores e uma programação cultural diversificada, fortalecendo a economia local e valorizando as tradições do campo.

Em Colorado do Oeste, a programação será realizada na Rua dos Trabalhadores, Setor Industrial, sempre a partir das 18h, reunindo produtores rurais, empreendedores e famílias em um ambiente preparado para receber o público com estrutura e segurança.

A deputada Rosangela Donadon destacou a importância do evento para o desenvolvimento regional.

Segundo ela, o Cone Sul Agro Show é uma iniciativa que vai além do entretenimento, criando oportunidades para pequenos produtores e comerciantes ampliarem seus negócios e gerarem renda. “É uma grande satisfação poder apoiar um evento que valoriza nossa cultura, fortalece o agronegócio e movimenta a economia dos municípios. Colorado do Oeste merece esse momento, e toda a população está convidada a participar”, ressaltou a parlamentar.

O Circuito Cone Sul Agro Show 2026 segue como um dos maiores projetos de incentivo ao setor produtivo e cultural da região, passando por diversos municípios e consolidando-se como um evento que une tradição, oportunidade e desenvolvimento.