Força integrada realiza prisão em flagrante e apreensão de drogas em cidade de RO

Nesta sexta-feira (10/4), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) prendeu em flagrante um suspeito por transportar entorpecentes ilícitos.

A ação resultou na apreensão de, aproximadamente, 5 kg de pasta base de cocaína e de uma motocicleta utilizada para o crime.

A situação foi identificada após informações de que a droga estaria sendo transportada com destino à cidade de Alta Floresta D’Oeste/RO.

As equipes policiais localizaram e ordenaram parada do condutor, que desobedeceu e colidiu contra uma viatura policial. Após a contenção, os entorpecentes foram encontrados em uma mochila.

Em razão da colisão, o suspeito foi encaminhado a uma unidade hospitalar. O autuado poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, de dano qualificado ao patrimônio público e de desobediência.

A ação teve apoio da Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas e do 10º Batalhão de Polícia Militar.

A FICCO/RO é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Polícia Penal e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, as quais têm como objetivo a atuação conjunta e integrada no combate ao crime organizado em Rondônia.