Atentado a tiros no bairro BNH atinge três veículos e assusta moradores em Vilhena

Um atentado a tiros mobilizou a Polícia Militar na noite de sexta-feira, 10 de abril, na Avenida Tancredo Neves, no bairro BNH, em Vilhena.

O ataque resultou em danos materiais em três veículos e na vidraça de uma residência, mas, apesar da gravidade, ninguém ficou ferido.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela região quando foi abordada por populares que ouviram os estampidos.

Ao chegar ao local, o morador relatou que havia acabado de entrar em casa quando ouviu os disparos. Inicialmente, ele pensou tratar-se de barulho de escapamento de motocicleta, mas percebeu o crime ao notar os vidros de sua casa estilhaçados.

DANOS E VEÍCULOS ATINGIDOS

Após uma varredura no local, os policiais constataram que três carros foram atingidos pelos projéteis: dois que estavam estacionados na frente da casa e um terceiro que estava dentro da garagem. Os veículos atingidos foram um Fiat, um Volvo e um Toyota, todos apresentando perfurações compatíveis com arma de fogo.

AVISO PRÉVIO

A vítima informou aos militares que, pouco antes do ocorrido, havia recebido uma mensagem em um grupo de amigos e familiares alertando que alguém efetuaria disparos naquela região. No entanto, por não possuir desavenças com ninguém, ele acreditou que a informação fosse apenas um trote e não deu importância.

Testemunhas relataram ter visto dois indivíduos em uma motocicleta de cor escura fugindo logo após os disparos. O passageiro vestia uma camiseta vermelha.

INVESTIGAÇÃO

A perícia técnica foi acionada e esteve no endereço para realizar os procedimentos de coleta de evidências que possam ajudar na identificação dos autores.

A Polícia Militar realizou diligências por todo o setor, mas nenhum suspeito foi localizado até o momento. O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil.