Recapeamento ganha força em Cerejeiras com investimento do deputado por Ezequiel Neiva

O município de Cerejeiras vive um novo momento na infraestrutura urbana com o avanço das obras de recapeamento e pavimentação, fruto de investimentos articulados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL).

Durante visita à Avenida Integração Nacional, o parlamentar acompanhou de perto o andamento dos trabalhos, reforçando o compromisso com a melhoria da trafegabilidade e da qualidade de vida da população.

A ação atende demandas apresentadas pelos vereadores Selso Lopes, Dione Ribeiro, Marcão da Rádio, Valmir Joaquim e Zeca Rolista.

“Estamos acompanhando de perto e atuando em parceria com a gestão do prefeito Sinésio José para garantir que a obra seja executada com qualidade e dentro do prazo, beneficiando diretamente a população”, destacou Ezequiel Neiva durante a vistoria.

De acordo com informações apresentadas no local, Cerejeiras está recebendo um investimento de R$ 6,5 milhões destinados à execução de cerca de 10 quilômetros de recapeamento com asfalto usinado, tecnologia que garante maior durabilidade e resistência às vias. “Esse tipo de asfalto traz mais segurança e melhores condições de tráfego para quem utiliza diariamente essas ruas”, ressaltou o deputado, ao enfatizar a importância da obra para o desenvolvimento urbano.

Além disso, outros mais de R$ 2 milhões estão sendo aplicados em aproximadamente 10 quilômetros de recapeamento com microrrevestimento, técnica voltada à manutenção preventiva do pavimento. “Estamos investindo também na conservação das vias, evitando problemas maiores no futuro. É uma ação que alcança diversos bairros e beneficia diretamente moradores e motoristas”, afirmou o parlamentar.

Somados, os investimentos ultrapassam R$ 8,5 milhões em obras de pavimentação e recuperação de vias urbanas no município. “É um volume expressivo de recursos que demonstra nosso compromisso com o desenvolvimento de Cerejeiras. Essas intervenções melhoram o tráfego, reduzem custos com manutenção e garantem mais segurança à população”, pontuou Ezequiel Neiva.

O prefeito de Cerejeiras, Sinésio José, agradeceu pelos investimentos destinados ao município e destacou a parceria institucional. “Quero agradecer ao deputado Ezequiel Neiva por olhar com atenção para Cerejeiras e viabilizar esses recursos importantes. Essas obras fazem a diferença no dia a dia da população e mostram o compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou.

Durante a agenda, o parlamentar também reafirmou seu compromisso com a continuidade de investimentos em infraestrutura. “Seguiremos trabalhando para levar mais obras e melhorias para Cerejeiras e toda a região. Nosso objetivo é garantir mais qualidade de vida e impulsionar o crescimento econômico local”, disse.

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL) também acompanhou a vistoria e ressaltou a importância da união de esforços. “Essa parceria entre a Prefeitura de Cerejeiras e o deputado Ezequiel Neiva é fundamental para transformar a realidade do município. Estamos vendo investimentos concretos que modernizam a infraestrutura, melhoram a mobilidade urbana e levam mais qualidade de vida para a população”, destacou.