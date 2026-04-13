Associação Rolim de Moura recebe trator cortador de grama para manutenção de campos esportivos

A Associação Rolim de Moura Esporte Clube recebeu, na manhã deste sábado (11), a entrega de um trator cortador de grama destinado à manutenção de campos esportivos. O equipamento foi viabilizado por meio de um termo de fomento firmado com a Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, com recursos provenientes de emenda parlamentar do deputado estadual Cássio Góis.

A conquista ocorreu a partir de articulação entre o gabinete do parlamentar e o Governo de Rondônia. O presidente da associação, Anderson Lins, agradeceu ao governador Marcos Rocha, à equipe da Sejucel e ao deputado Cássio Góis pelo apoio técnico e pela agilidade na execução do termo de fomento, que possibilitou a chegada do equipamento à entidade.

O implemento foi entregue no Estádio Municipal Cassol e será utilizado na conservação dos gramados da associação. Durante o ato, Anderson Lins destacou que, além de atender às demandas do clube, o trator também poderá ser utilizado de forma colaborativa para apoiar outras associações esportivas do município.

O deputado Cássio Góis, acompanhado pela vereadora Cida da Saúde, ressaltou a importância de investir em equipamentos que contribuam para a manutenção das atividades esportivas. O parlamentar agradeceu a recepção da entidade e reafirmou o compromisso do Governo de Rondônia em fortalecer parcerias que incentivem o esporte no interior do estado.