Celular é furtado de vestiário durante partida de futebol no Setor Zico em Vilhena

Um furto foi registrado na tarde de sábado, 11 de abril, na Avenida Florianópolis, no Setor Zico, em Vilhena.

Um frequentador do local teve seu aparelho celular subtraído após deixá-lo momentaneamente sem vigilância.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima relatou aos policiais da Rádio Patrulha que deixou seu smartphone de cor preta sobre a pia do vestiário.

O homem se ausentou por alguns instantes para participar da preleção de um jogo de futebol que ocorria nas dependências do estabelecimento e, ao retornar, percebeu que o aparelho não estava mais no local.

AÇÃO DE OPORTUNIDADE

A dinâmica do crime indica que uma pessoa ainda não identificada aproveitou-se da ausência da vítima e da facilidade de acesso ao vestiário para levar o celular. O local, por ser de uso comum entre atletas e frequentadores, facilitou a ação do infrator.

PROVIDÊNCIAS

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências nas imediações do estabelecimento na tentativa de localizar suspeitos ou o aparelho, porém, até o momento, sem êxito.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais e o caso foi registrado para subsidiar as investigações da Polícia Civil.