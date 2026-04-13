Escavadeira da Secretaria de Obras é alvo de vandalismo em travessão rural de Corumbiara

A Secretaria Municipal de Obras de Corumbiara registrou uma ocorrência de vandalismo e dano ao patrimônio público nesta segunda-feira, 13 de abril.

Uma escavadeira hidráulica, que estava sendo utilizada em serviços de melhoria em um travessão que interliga as Linhas 04 e 05, foi encontrada com diversos vidros quebrados.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o maquinário havia permanecido no local durante o final de semana para a continuidade dos serviços de remoção de um morro.

Ao retornarem para o trabalho na manhã de hoje, os servidores municipais constataram que indivíduos não identificados arremessaram pedras contra a cabine do equipamento.

DANOS MATERIAIS

O ataque atingiu cinco pontos da estrutura. Dois vidros da lateral esquerda foram completamente destruídos e a força do impacto de uma das pedras foi tamanha que atravessou a cabine, vindo a danificar também o vidro da lateral direita da escavadeira de marca New Holland.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Militar foi acionada, mas não houve testemunhas presenciais do crime. Devido às condições climáticas de chuva e ao tráfego de veículos na área rural, vestígios que pudessem identificar os autores não foram encontrados no local.

A perícia técnica foi informada, e a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para as investigações cabíveis.

O ato de vandalismo gera prejuízo aos cofres públicos e atrasa o cronograma de manutenção das estradas vicinais do município.