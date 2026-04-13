Homem é esfaqueado no rosto e pescoço; suspeito com manchas de sangue é preso pela PM

Uma tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros no domingo, 12 de abril, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Um homem foi esfaqueado em uma residência na Rua 1513, sendo socorrido em estado grave com perfurações na face e no pescoço.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada inicialmente para a Avenida Melvin Jones, mas a vítima já havia sido levada ao Hospital Regional por uma unidade de resgate.

No hospital, o homem relatou aos policiais que o ataque ocorreu em um imóvel frequentado por usuários de entorpecentes e apontou dois indivíduos como autores do crime.

PRISÃO E VESTÍGIOS

Os militares deslocaram-se até o endereço indicado, onde encontraram diversos vestígios de sangue no interior do imóvel. Durante as diligências contínuas pela região, a polícia localizou um dos suspeitos. No momento da abordagem, o indivíduo apresentava manchas de sangue visíveis no pescoço, dedos e antebraço.

Ao ser questionado, o suspeito negou o crime, alegando que havia apenas socorrido a vítima e atribuindo a autoria das facadas ao seu comparsa. No entanto, ele foi prontamente reconhecido pela vítima por meio de fotografia. Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

INVESTIGAÇÃO

A vítima permanece internada sob cuidados médicos devido à gravidade das lesões. O segundo envolvido no ataque já foi identificado pela polícia, mas conseguiu fugir antes da abordagem e segue sendo procurado.

A perícia técnica foi acionada para analisar a cena do crime e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.