Jovem de 20 anos morre após receber descarga elétrica enquanto trabalhava no bairro BNH em Vilhena

Uma tarde de trabalho terminou em tragédia nesta segunda-feira, 13 de abril, em Vilhena.

O jovem Ygor Lucas Duarte Araujo, de 20 anos, perdeu a vida após sofrer um acidente de trabalho enquanto realizava a manutenção de uma rede de internet em um poste no bairro BNH.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a suspeita inicial é de que o jovem tenha tocado acidentalmente em um cabo de alta tensão da rede elétrica.

Com o impacto da descarga, Ygor recebeu o choque e acabou caindo, sofrendo ferimentos graves decorrentes da queda e da eletrocussão.

SOCORRO E ÓBITO

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada rapidamente e prestou os primeiros socorros no local. O rapaz foi levado às pressas ao pronto-socorro do Hospital Regional, mas, infelizmente, não resistiu à gravidade das lesões e veio a óbito ao dar entrada na unidade hospitalar.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Os trâmites legais para a liberação do corpo, bem como a organização do velório e do sepultamento, estão sob os cuidados da Funerária Dom Bosco.