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segunda-feira, 13 de abril de 2026.

Jovem de 20 anos morre após receber descarga elétrica enquanto trabalhava no bairro BNH em Vilhena

Vítima identificada como Ygor Lucas Duarte Araujo realizava manutenção em rede de internet quando sofreu o acidente
Ygor Lucas Duarte Araújo / Foto: Extra de Rondônia

Uma tarde de trabalho terminou em tragédia nesta segunda-feira, 13 de abril, em Vilhena.

O jovem Ygor Lucas Duarte Araujo, de 20 anos, perdeu a vida após sofrer um acidente de trabalho enquanto realizava a manutenção de uma rede de internet em um poste no bairro BNH.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a suspeita inicial é de que o jovem tenha tocado acidentalmente em um cabo de alta tensão da rede elétrica.

Com o impacto da descarga, Ygor recebeu o choque e acabou caindo, sofrendo ferimentos graves decorrentes da queda e da eletrocussão.

SOCORRO E ÓBITO

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada rapidamente e prestou os primeiros socorros no local. O rapaz foi levado às pressas ao pronto-socorro do Hospital Regional, mas, infelizmente, não resistiu à gravidade das lesões e veio a óbito ao dar entrada na unidade hospitalar.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

Os trâmites legais para a liberação do corpo, bem como a organização do velório e do sepultamento, estão sob os cuidados da Funerária Dom Bosco.

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