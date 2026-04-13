Marcos Rogério comenta pré-candidatura ao governo, analisa apoio de prefeitos do Cone Sul e fala sobre vice em RO

Durante a programação da Agrocom 2026, realizada em Cerejeiras, o senador Marcos Rogério concedeu entrevista exclusiva ao site Extra de Rondônia, onde falou sobre o andamento de sua pré-candidatura ao Governo do Estado.

Segundo o parlamentar, o momento atual marca uma nova etapa do processo político, após a organização das nominatas partidárias.

Ele disse que o partido estruturou chapas completas para deputado estadual, deputado federal e Senado, além da própria pré-candidatura ao governo.

O senador afirmou que agora inicia uma fase voltada à intensificação das agendas no estado, com visitas a diferentes regiões.

Durante a entrevista, o pré-candidato destacou que tem percorrido municípios de Rondônia com o objetivo de apresentar ações realizadas no mandato e dialogar com diversos setores, incluindo agro, comércio e serviços.

Ele também mencionou que as visitas têm servido para levantamento de demandas regionais, que deverão subsidiar a construção de propostas. Entre os principais temas citados estão saúde pública, segurança e infraestrutura.

“Continua aquilo que identifiquei lá atrás, quando fui candidato ao governo. Cito aqui a Saúde Pública de Rondônia que não mudou. Ao contrário, quatro anos depois, o quadro é mais grave ainda. Temos dar uma solução rápida aos problemas emergenciais. 70% dos pacientes do Estado, não teriam necessidade de ir a Porto Velho para tratamento de saúde, o que poderia ser feito em seu município. Nós vamos escrever uma nova história. Outra situação é a segurança pública, que é a maior preocupação do rondoniense. Precisamos colocar mais policiais nas ruas. E também infraestrutura. Hoje Rondônia sofre com esse pedágio, que é um assalto ao rondoniense, que o Governo Federal nos impôs”, desabafou.

O parlamentar comentou o apoio de prefeitos da região do Cone Sul à sua pré-candidatura, classificando o movimento como resultado de articulação política regional. E sobre o nome do vice, Rogério afirmou que essa questão é fruto de uma construção e diálogo.