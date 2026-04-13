Morador procura polícia após identificar compra indevida em cartão de crédito em Chupinguaia

Um morador de Chupinguaia procurou o quartel da Polícia Militar na tarde de sábado, 11 de abril, para denunciar que foi vítima de uma fraude financeira.

O comunicante relatou o uso indevido de seu cartão de crédito em uma transação que ele afirma não ter realizado.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima percebeu a irregularidade ao verificar as movimentações de sua fatura bancária. Entre os lançamentos, constava uma compra no valor de R$ 86,98, efetuada no dia 2 de abril de 2026.

SUSPEITA DE CLONAGEM

A vítima declarou às autoridades que não reconhece a compra e que em nenhum momento autorizou terceiros a utilizarem seus dados bancários ou o cartão físico.

A principal suspeita é de que o cartão tenha sido clonado ou que os dados tenham sido interceptados por criminosos para a realização de fraudes eletrônicas.

O registro da ocorrência foi realizado para que as medidas legais sejam tomadas e para auxiliar na contestação do valor junto à instituição financeira.

A polícia orienta os consumidores a monitorarem frequentemente seus extratos bancários e utilizarem ferramentas de segurança, como cartões virtuais, para compras em ambientes digitais.