“Temos tantos amigos, que ainda não decidi”, declara Cassol sobre apoio ao governo de RO

O ex-senador e ex-governador Ivo Cassol prestigiou, na última semana, a AGROCOM, evento agropecuário que reuniu diversas lideranças políticas estaduais e federais no município de Cerejeiras.

Em entrevista concedida à reportagem do Extra de Rondônia, Cassol elogiou a realização da feira, destacando o grande número de expositores e o alto nível do evento. “Essa feira é extraordinária e se consolidou como um verdadeiro polo do agronegócio”, afirmou.

Sobre a política, Cassol, que não pôde disputar as eleições devido a pendências eleitorais, declarou que ainda não decidiu a quem apoiará na disputa pelo Governo do Estado em outubro. Para a candidatura a deputado federal, ele mencionou o nome de Luiz Cláudio.

“Na verdade, comprei uma vara, estou com linha nova, anzol e acho que vou pescar. É que são tantos amigos de ambos lados, que ainda não decidi a quem apoiar, já que o sistema não me quer”, brincou.