VILHENA: festa no bairro Assossete é encerrada pela PM com menores embriagados e apreensão de drogas

Uma denúncia de perturbação do sossego terminou com a interrupção de um evento festivo e a prisão de uma mulher na madrugada de domingo, 12 de abril, no bairro Assossete, em Vilhena.

A ação policial revelou o consumo de bebidas alcoólicas por adolescentes e a presença de entorpecentes no recinto.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para verificar o som excessivamente alto em um local destinado a eventos na Rua 8512.

Ao chegarem, os militares confirmaram o volume elevado e, durante a fiscalização, identificaram a presença de diversos menores de idade. Alguns adolescentes admitiram espontaneamente que estavam consumindo bebidas alcoólicas no local.

DROGAS E APREENSÕES

Durante a varredura pelo espaço, os policiais encontraram várias porções de maconha jogadas ao solo. Como não foi possível identificar quem dispensou a droga no momento da abordagem, o material foi apreendido para investigação. Além do entorpecente, cerca de 30 garrafas de bebidas alcoólicas de diversas marcas foram recolhidas.

PRISÃO E CONDUÇÃO

A responsável pela organização da festa foi identificada e recebeu voz de prisão por permitir o consumo de álcool por menores de idade. O responsável pelo equipamento de som também foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, alegando que havia sido apenas contratado para a prestação do serviço sonoro.

Todos os envolvidos, incluindo os menores que admitiram a embriaguez, foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para o registro da ocorrência e os procedimentos legais cabíveis.

Na delegacia, dois adolescentes relataram que não conseguiram localizar seus aparelhos celulares, que possivelmente ficaram na residência onde ocorria a festa.