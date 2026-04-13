Wesley Germiniano deixa secretaria regional do Cone Sul e se apresenta como pré-candidato a deputado estadual em RO

O ex-secretário regional do Cone Sul do Governo do Estado, Wesley Germiniano, é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, em Rondônia.

Ao Extra de Rondônia, ele afirmou que, à frente da Secretaria Regional por quase três anos, atuou como representante direto do Governo de Rondônia na região, exercendo papel estratégico na articulação entre o Executivo estadual e os municípios do Cone-Sul.

Durante esse período, acompanhou de perto as ações da gestão do governador Marcos Rocha, fortalecendo o diálogo institucional com prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias.

A pré-candidatura surge respaldada por uma trajetória que reúne experiência na segurança pública, formação acadêmica na área da saúde, atuação social e envolvimento religioso.

Ao site, Wesley disse que o vínculo com a política começou cedo. Aos sete anos de idade, ainda em Cerejeiras, Wesley já participava de campanhas eleitorais ao lado do pai, Joaquim Germiniano, eleito vereador no município. Anos depois, repetiu a experiência em Vilhena, onde o pai voltou a conquistar mandato.

Atualmente, a família também mantém presença ativa na política local por meio da vereadora Oziane Germiniano, esposa de Wesley.

Servidor público de carreira, Wesley Germiniano afirmou que é policial penal há 24 anos e que, ao longo da trajetória, exerceu funções de direção no sistema prisional por mais de uma década, destacando-se como um dos diretores de presídio mais jovens do país à época.