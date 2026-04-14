CÉLIO LOPES: advogado que conquistou 29 mil votos na capital visita Cone Sul e comenta pré-candidatura a deputado federal

Nesta semana, o pré-candidato a deputado federal Célio Lopes (União Brasil), de Porto Velho, concedeu entrevista ao site Extra de Rondônia durante participação na AGROCOM, realizada em Cerejeiras.

Advogado e atuante na defesa de pescadores e agricultores, Célio Lopes iniciou sua pré-candidatura destacando o trabalho já realizado junto a diferentes categorias no estado de Rondônia.

O pré-candidato afirmou que pretende intensificar o contato com a população, especialmente com agricultores e pescadores, grupos com os quais já mantém atuação profissional.

Segundo ele, o objetivo é ampliar o diálogo com diferentes setores e apresentar propostas voltadas à defesa de direitos dessas categorias.

Célio Lopes também relembrou sua participação nas eleições municipais de 2024, quando disputou a Prefeitura de Porto Velho e conquistou o terceiro lugar, obtendo 29.358 votos, totalizando 11,74% dos votos computados no pleito.

PROPOSTAS VOLTADAS À SAÚDE

Ao ser questionado sobre áreas prioritárias de atuação, o pré-candidato destacou a saúde pública. Ele citou dificuldades enfrentadas por moradores de diferentes municípios, especialmente em regiões mais distantes de centros hospitalares.

De acordo com ele, há necessidade de ampliar o acesso e melhorar a estrutura dos serviços de saúde em todo o estado.

DEBATE SOBRE PEDÁGIO E INFRAESTRUTUR

Outro tema abordado foi a questão do pedágio em rodovias de Rondônia. Célio Lopes mencionou ações judiciais relacionadas ao tema e questionou os critérios utilizados na definição de valores.

Ele também falou sobre a importância da fiscalização dos contratos e da atuação de órgãos reguladores, citando a necessidade de acompanhamento da execução das obras e da aplicação dos recursos.

Ao final da entrevista, o pré-candidato destacou a importância da participação da população no processo eleitoral e mencionou a necessidade de renovação política. Ele orientou os eleitores a analisarem o histórico e a atuação dos candidatos antes de tomar decisões nas eleições.