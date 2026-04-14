Com vereador e ex-candidata a prefeita de Vilhena, Republicanos reúne pré-candidatos a deputado estadual em RO

O partido Republicanos também avança na organização política em Rondônia e já articula um grupo robusto de pré-candidatos a deputado estadual para as próximas eleições.

A sigla aposta em nomes com experiência na vida pública, lideranças religiosas, vereadores e ex-gestores municipais.

Entre os principais nomes está o deputado estadual Alex Redano, além de vereadores da capital como Márcio Pacele, Fernando Silva e Adalto de Bandeirantes. Também integra o grupo o vereador Marcelo Lemos.

O segmento religioso também aparece com força, representado pelo Pastor Evanildo. Já entre os nomes com experiência administrativa estão o ex-secretário de Saúde Luis Maiorquim e o ex-prefeito Mirandão.

A lista inclui ainda a ex-deputada estadual Cássia dos Muletas, o ex-prefeito Eduardo Bertoletti e o ex-conselheiro do Tribunal de Contas Benedito Alves.

Outros nomes que aparecem como pré-candidatos são Clécia Carvalho, Fábio Schneider, Alcione da FIMCA, Dra. Alriene e Luana Pires.

DESTAQUE PARA VILHENA

Um dos pontos que chama atenção na composição do Republicanos é a forte presença de nomes de Vilhena. Ao todo, três pré-candidatos são do município, reforçando a estratégia do partido de consolidar base eleitoral na região sul do estado.

Entre eles estão Deicke Carlos, a ex-candidata a prefeita Raquel Donadon e o vereador Eliton Costa.