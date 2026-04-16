Casal de idosos escapa sem ferimentos graves de acidente próximo ao trevo de Colorado

Um acidente de trânsito envolvendo três veículos mobilizou equipes de resgate na tarde desta quinta-feira, 16 de abril, na BR-364, em Vilhena.

A colisão ocorreu nas proximidades da subestação da Energisa, trecho que dá acesso ao trevo de Colorado do Oeste, sentido Porto Velho.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o acidente envolveu um carro de passeio ocupado por um casal de idosos. Eles retornavam para sua residência na zona rural após passarem o dia na cidade para realizar compras e consultas médicas.

DINÂMICA DO ACIDENTE

No momento da colisão, chovia intensamente na região, fator que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo. Segundo relatos, o carro do casal bateu inicialmente em um táxi e, em seguida, atingiu a traseira de um caminhão, chegando a rodar na pista antes de parar.

SOCORRO

Apesar da gravidade do impacto e dos danos materiais, o casal não sofreu ferimentos graves. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional para avaliação médica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender a ocorrência.