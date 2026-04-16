Homem de 28 anos é assassinado com cadarço de tênis em Vilhena

Um crime com requintes de crueldade foi registrado em Vilhena, tendo como vítima o jovem Igor Rocha de Oliveira, de 28 anos.

Ele foi assassinado por asfixia, utilizando-se um cadarço de tênis, em um imóvel localizado na Rua Dália (1513), no bairro Cristo Rei.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima era conhecida pelo apelido de “Playboy”. Igor fazia uso de tornozeleira eletrônica e, segundo informações preliminares, enfrentava problemas de dependência química.

INVESTIGAÇÃO

Até o momento, não há detalhes confirmados sobre a dinâmica que levou à morte do apenado, tampouco informações sobre a autoria ou a motivação do homicídio. O caso passa a ser investigado pela Polícia Civil, que busca pistas que possam levar aos responsáveis pelo crime.

PROCEDIMENTOS

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos da perícia técnica (POLITEC). Após os procedimentos de praxe, o corpo foi liberado para a Funerária Santo Cristo, que realizou a remoção e está responsável pelos trâmites legais de velório e sepultamento.