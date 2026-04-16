PM recupera motocicleta furtada escondida em matagal em Vilhena

Uma denúncia anônima levou a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar a localizar uma motocicleta furtada na quarta-feira, 15 de abril, em Vilhena.

O veículo foi encontrado em uma área de matagal na Avenida Tancredo Neves (Setor 13).

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, os policiais deslocaram-se até o ponto indicado na denúncia e, após buscas na vegetação, localizaram uma Honda Pop 100 de cor vermelha.

No momento da apreensão, o veículo estava sem a placa de identificação, em uma tentativa dos criminosos de dificultar a fiscalização.

IDENTIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO

Apesar da ausência da placa, os militares realizaram a checagem por meio do número do chassi. Durante a consulta ao sistema, foi confirmado que a motocicleta possuía um registro de furto realizado na última segunda-feira, 13 de abril.

Diante dos fatos, a motocicleta foi recolhida e encaminhada à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O veículo passará pelos procedimentos legais de praxe para que, posteriormente, possa ser restituído ao proprietário legítimo.

Ninguém foi preso no local da apreensão, e o caso segue sob investigação.