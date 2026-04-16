Servidores do IFRO agem rápido e socorrem aluno encontrado ferido em campus de Colorado

Um episódio de urgência mobilizou servidores e equipes de resgate nas dependências do campus do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) em Colorado do Oeste, na última terça-feira, 14 de abril.

Um aluno do curso de Gestão Ambiental foi encontrado ferido no interior de um vestiário masculino da unidade de ensino.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o alerta foi dado por uma estudante que avistou o jovem caído e buscou auxílio imediato no Departamento de Assistência ao Educando (DEPAE).

Servidores da instituição, incluindo um técnico de enfermagem que faz parte do quadro do instituto, dirigiram-se ao local e encontraram o aluno inconsciente, apresentando uma perfuração no abdômen causada por um canivete.

ATENDIMENTO MÉDICO

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o transporte da vítima até a unidade hospitalar do município. Segundo o médico plantonista que prestou o atendimento, o jovem deu entrada com uma lesão considerada superficial na região abdominal. Ele recebeu medicação e permaneceu sob observação médica para cuidados complementares.

MONITORAMENTO

A instituição realizou a análise das imagens das câmeras de segurança, que registraram o momento em que o estudante entrou sozinho no vestiário por volta das 12h, pouco antes de ser localizado. As imagens foram armazenadas pela direção para auxiliar no esclarecimento dos fatos.

Informações colhidas no local indicam que o jovem, que reside em Cabixi e estuda no período noturno, já realiza acompanhamento profissional de saúde mental e passa por questões pessoais recentes.

O caso segue sob acompanhamento das autoridades e da equipe multidisciplinar da instituição de ensino.