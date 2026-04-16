Sitiante cai em golpe e perde R$ 3,7 mil ao tentar comprar motocicleta em Cerejeiras

Um morador da zona rural de Cerejeiras procurou a Polícia Civil na tarde desta quarta-feira, 15 de abril, para denunciar que foi vítima de um golpe aplicado através de uma rede social.

O prejuízo financeiro causado pelo estelionatário foi de R$ 3.700,00.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o caso começou quando a esposa da vítima viu um anúncio de venda de uma motocicleta no Facebook. Interessado, o homem iniciou a negociação via WhatsApp. O suposto vendedor, que pedia inicialmente R$ 4.200,00 pelo veículo, aceitou fechar o negócio por R$ 3.700,00 caso o pagamento fosse à vista.

A FRAUDE

Para passar credibilidade, o estelionatário solicitou que a vítima indicasse alguém de confiança em Vilhena para ver a moto pessoalmente. Após a indicação de um familiar da vítima, o golpista enviou vídeos da motocicleta em uma área residencial, afirmando ser a casa do parente mencionado. Confiando nas imagens e na palavra do vendedor, o morador efetuou o pagamento imediato via Pix.

DESCOBERTA

O golpe só foi descoberto momentos depois, quando a vítima resolveu analisar os vídeos detalhadamente e percebeu que o local gravado não correspondia à residência de seu familiar. Ao tentar contato novamente, percebeu que havia sido enganado.

O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para que as providências cabíveis sejam tomadas.

A polícia alerta para que compradores redobrem a atenção em negociações online e nunca realizem pagamentos antes de confirmar presencialmente a existência do produto e a identidade real do vendedor.