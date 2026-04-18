Adolescente denuncia abusos do padrasto e omissão da mãe em Cerejeiras

A Polícia Militar de Cerejeiras registrou, na última quinta-feira, 16 de abril, uma grave denúncia de crime contra a dignidade sexual envolvendo uma menor de idade.

A adolescente relatou às autoridades que vinha sofrendo abusos praticados pelo próprio padrasto.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a vítima informou que os atos teriam começado ainda em sua infância, no estado de São Paulo, onde a família residia anteriormente. Ela não soube precisar a idade exata de quando as agressões tiveram início, mas ressaltou a continuidade da situação.

RELATO DE OMISSÃO

Um dos pontos mais críticos do depoimento refere-se à conduta da genitora. A adolescente afirmou ter comunicado os fatos à mãe, que, em vez de protegê-la, teria respondido que seriam necessárias provas para sustentar a acusação.

Diante da narrativa, a polícia identificou indícios de comportamento omissivo por parte da mulher, que não adotou medidas para cessar os abusos ou buscar ajuda das autoridades.

A vítima informou ainda que possui em seu aparelho celular mensagens que podem corroborar o seu relato e servir como prova no inquérito policial.

PROVIDÊNCIAS

Durante o atendimento da ocorrência, a guarnição realizou diligências para localizar o suspeito, porém foi informada pela companheira do homem que ele estaria atualmente no estado de São Paulo.

Devido à gravidade dos fatos e à negligência apontada, a mãe da adolescente foi conduzida e apresentada à autoridade policial de plantão na Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

O Conselho Tutelar foi acionado imediatamente para acompanhar a menor e garantir as medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).