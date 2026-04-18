Fiscalização em adega no Jardim Eldorado termina com apreensão de som, droga e condução de menores em Vilhena

Uma operação policial realizada na madrugada deste sábado, 18 de abril, em um estabelecimento comercial na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, resultou no fechamento de uma festa por perturbação do sossego e outras irregularidades.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, diversas guarnições da Polícia Militar foram enviadas ao local após denúncias de som em volume excessivo.

Ao chegarem, os policiais constataram a veracidade das queixas, identificando um nível de ruído incompatível com a ordem pública proveniente de uma caixa de som.

IRREGULARIDADES DETECTADAS

No ambiente, as equipes encontraram uma aglomeração de pessoas consumindo bebidas alcoólicas e fazendo uso de narguilé. Entre os presentes, foram identificadas três adolescentes em situação irregular. Diante do cenário, o Conselho Tutelar foi imediatamente acionado para acompanhar a ocorrência e garantir os direitos das menores.

Durante a varredura no local, os militares localizaram ainda uma porção de substância entorpecente, semelhante à cocaína, jogada ao solo. A suspeita é de que alguém tenha dispensado a droga ao notar a aproximação das viaturas.

ENCAMINHAMENTO

O proprietário do estabelecimento e a responsável pelas adolescentes foram identificados e conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

A caixa de som e o entorpecente foram apreendidos e apresentados à autoridade policial para o registro da ocorrência e a adoção das medidas penais e administrativas cabíveis.