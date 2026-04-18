Vereador e servidor público se envolvem em confusão com ameaças e ofensas na Prefeitura em Cabixi

Um desentendimento entre o vereador Aparecido Oliveira Feltrin, conhecido como “Cidinho”, e o servidor público municipal Edelson Teixeira Barros, popularmente chamado de “Neguinho”, mobilizou a Polícia Militar de Cabixi na manhã de sexta-feira, 17 de abril.

A confusão, que teve início no pátio da Prefeitura, envolveu trocas de ofensas e alegações de ameaça.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o conflito começou enquanto o servidor realizava trabalhos de manutenção (instalação de piso) no pátio externo. Na ocasião, o secretário de obras, Evaldo Zolinger (“Doido”), e o vereador Imar de Lima estavam presentes e testemunharam o ocorrido.

AS VERSÕES DO CONFLITO

De acordo com o registro policial, o vereador Aparecido Feltrin afirmou que foi abordado por Edelson, que o teria questionado sobre vereadores que frequentariam a Secretaria de Obras apenas para vigiar os funcionários. O parlamentar relatou que, ao pedir provas da acusação, o servidor teria agido de forma hostil e proferido ameaças, afirmando que “se fosse na rua, iria moê-lo no pau”.

Por outro lado, o servidor Edelson Barros apresentou sua versão à polícia, alegando que tudo começou com uma brincadeira sobre rumores de que funcionários não estariam trabalhando. Segundo ele, após o comentário, o vereador teria se exaltado e passado a ofendê-lo diante de outros servidores, chamando-o de “vagabundo, moleque e que não era homem”.

HISTÓRICO DE DESAVENÇAS

Ambos confirmaram à Polícia Militar que possuem um histórico de desentendimentos que remonta a cerca de três anos, envolvendo publicações em redes sociais e críticas sobre o desempenho da função parlamentar, situações que, na época, resultaram em retratações públicas.

PROVIDÊNCIAS

Diante da escalada da discussão, as testemunhas precisaram intervir para evitar um embate físico. Ambos os envolvidos compareceram ao Quartel da Polícia Militar para registrar boletins de ocorrência um contra o outro. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e os envolvidos se comprometeram a comparecer em juízo quando convocados.