VÍDEO: vereador Samir Ali conquista R$ 500 mil para instalação de parquinhos em bairros de Vilhena

“Mais lazer e mais cuidado com nossas crianças”. Com essas palavras, o vereador Samir Ali (MDB) anunciou a destinação de uma emenda no valor de R$ 500 mil para a instalação de parquinhos em diversos bairros de Vilhena.

De acordo com o parlamentar, o projeto já está em fase de licitação. O recurso foi viabilizado por meio do deputado federal Lúcio Mosquini, contando ainda com contrapartida de R$ 200 mil do município.

Em publicação nas redes sociais, Samir destacou a importância da iniciativa. “Isso significa mais espaços de convivência, mais infância nas ruas e mais qualidade de vida para nossa população”, afirmou.

No vídeo divulgado, o vereador aparece ao lado de Ivanicio Macedo, conhecido como “Bola”, e detalha os locais que serão contemplados: Cooperfrutos, distrito de Nova Conquista, Praça Barão do Melgaço, Praça do Barcelona, Praça do Bairro Cidade Nova, Jardim Vitória, bairro Maria Moura (com substituição do parquinho), Solar de Vilhena, Setor 16 (Praça da AVEC) e bairro Praças de Vilhena. “É assim que o nosso trabalho acontece: fazendo a diferença na vida das famílias vilhenenses”, concluiu.

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