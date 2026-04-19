VILHENA: Laboratório Central informa alterações no atendimento ao público durante feriado

O Grupo Chavantes divulgou comunicado sobre o funcionamento do Laboratório Central na próxima semana.

De acordo com a instituição gestora, na segunda-feira, dia 20 de abril, não haverá coletas de exames que necessitam de apoio especializado.

Já na terça-feira, dia 21 de abril, a unidade permanecerá totalmente fechada, sem atendimento ao público.

A direção explica que a medida acompanha o calendário de feriados e busca garantir a qualidade dos serviços prestados. O atendimento será retomado normalmente na quarta-feira, dia 22 de abril, com a realização de coletas e exames nos horários habituais.

O Grupo Chavantes orienta que os pacientes programem suas coletas considerando essas alterações e reforça o agradecimento pela compreensão da população diante da adequação necessária.