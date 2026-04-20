Cone Sul Agro Show 2026 supera expectativas e contabiliza recorde de público em Cerejeiras

O Cone Sul Agro Show 2026 em Cerejeiras entrou para a história como um dos maiores eventos já realizados no município.

Mesmo diante de tentativas de interferência que poderiam comprometer sua realização, a população compareceu em peso e transformou o evento em um verdadeiro sucesso.

Durante os três dias de programação, o público lotou o espaço do evento, acompanhando o rodeio, visitando a feira de exposições, prestigiando os expositores e participando das atrações culturais preparadas para toda a família.

Nos bastidores, a realização do evento enfrentou resistência. O vereador Jandir Vigilante foi apontado como um dos responsáveis por ações que teriam tentado dificultar ou até impedir a continuidade do evento. Ainda assim, a mobilização dos organizadores e o apoio popular foram decisivos para garantir que tudo acontecesse.

A resposta veio do próprio público. Famílias, produtores rurais, comerciantes e visitantes de toda a região marcaram presença, demonstrando que o evento já faz parte do calendário e da identidade cultural do Cone Sul.

Além do entretenimento, o Cone Sul Agro Show também teve impacto direto na economia local, aquecendo o comércio, gerando renda para trabalhadores e fortalecendo o empreendedorismo no município.

Para muitos participantes, o grande público presente foi a prova de que, independentemente de disputas políticas, a população valoriza iniciativas que promovem lazer, cultura e desenvolvimento.

O sucesso da etapa de Cerejeiras reforça a força do circuito e consolida o Cone Sul Agro Show 2026 como um dos maiores eventos regionais, mostrando que quando a população abraça a causa, nenhuma tentativa de impedir é maior que a vontade do povo.