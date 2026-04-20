Cristiane Lopes participa da entrega de casas próprias para 592 famílias em Porto Velho

Em um momento marcado por emoção, esperança e realização, a deputada federal Cristiane Lopes (Podemos), participou da entrega de 592 apartamentos dos residenciais Porto Madero II e V, na zona Leste de Porto Velho. A cerimônia reuniu autoridades e, principalmente, famílias que aguardavam há anos pela conquista da casa própria.

Ao lado do representante do ministro das Cidades, o Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) Fabrício Lebeis, do prefeito Léo Moraes, do secretário Semdec, Raimundo Alencar e outras lideranças, a parlamentar participou da entrega simbólica das chaves, celebrando uma das maiores ações habitacionais recentes na capital.

Com atuação firme em defesa da habitação, Cristiane Lopes destacou o impacto social da entrega das moradias. “A casa tem uma simbologia muito grande porque representa a família, segurança e a certeza de um lugar para recomeçar todos os dias. Hoje celebramos um momento único na vida de 592 famílias que lutaram, economizaram e nunca desistiram desse sonho”, afirmou.

O Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Habitação (SNH) , Fabrício Lebeis, também ressaltou o significado da ação para os beneficiados. “Não há nada mais recompensador do que ver uma família conquistando seu lar, saindo do aluguel e podendo planejar um futuro melhor. Isso é dignidade, é transformação de vida”, destacou.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reforçou a importância da união entre os poderes para garantir avanços concretos à população.“Esse é o resultado de um trabalho conjunto que coloca as pessoas em primeiro lugar. A entrega dessas moradias representa dignidade, estabilidade e um novo começo para centenas de famílias da nossa capital”, afirmou.

Os empreendimentos contam com apartamentos de dois quartos, sala, cozinha e banheiro, além de infraestrutura completa, incluindo rede de água e esgoto, iluminação pública, ruas pavimentadas e áreas de lazer, garantindo qualidade de vida desde o primeiro dia.

Para os novos moradores, o sentimento é de conquista após anos de espera. Mais do que um imóvel, cada chave representa segurança, pertencimento e a oportunidade de construir um futuro mais estável.

Cristiane Lopes também enfatizou a importância da parceria entre os entes públicos para ampliar resultados e garantir novos avanços e parabenizou todos os envolvidos nessa conquista. “Seguirei trabalhando na Câmara Federal para destinar recursos e fortalecer ações que impactem diretamente a vida da população. Rondônia merece continuar avançando, e nosso compromisso é com cada família que sonha com dias melhores”, concluiu Cristiane.