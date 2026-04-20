Pré-Assembleia 2026 da Sicoob Credisul reúne mais de 31 mil participantes e aprova prestação de contas

A Pré-Assembleia 2026 da Sicoob Credisul reuniu mais de 31 mil participantes e marcou um dos principais momentos do ciclo assemblear da cooperativa. O encontro foi transmitido ao vivo pelo canal oficial da cooperativa no YouTube, na noite de 16 de abril, e apresentou aos cooperados os resultados financeiros do último exercício, além das principais ações e investimentos realizados ao longo do ano.

Durante a transmissão, os cooperados acompanharam a prestação de contas da cooperativa, com a apresentação de indicadores financeiros, crescimento institucional e iniciativas voltadas ao desenvolvimento das comunidades onde a instituição atua.

Resultados e crescimento

Em 2025, a Sicoob Credisul registrou resultado de R$ 43 milhões. Do montante total, R$ 92,2 milhões já foram distribuídos entre os associados, mantendo o histórico da cooperativa de remuneração de 100% do CDI.

Com atuação nos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Mato Grosso, a cooperativa conta atualmente com 47 pontos de atendimento e mais de 150 mil cooperados.

Os indicadores apresentados durante a Pré-Assembleia mostram a dimensão da atuação da instituição em 2025:

R$ 8,84 bilhões em recursos administrados

R$ 4,91 bilhões em depósitos

R$ 7,39 bilhões em carteira de crédito

R$ 1,25 bilhão em patrimônio líquido

Desse total, R$ 733,06 milhões correspondem ao capital social e R$ 511,76 milhões às reservas da cooperativa.

Investimento social

Além dos resultados financeiros, a cooperativa destacou os investimentos sociais realizados ao longo do ano. Em 2025, as iniciativas e projetos da instituição impactaram mais de 101 mil pessoas, com cerca de R$ 15 milhões investidos em ações sociais voltadas ao desenvolvimento das comunidades atendidas.

Segundo o diretor executivo da Sicoob Credisul, Vilmar Saúgo, a Pré-Assembleia representa um momento essencial de transparência e participação dos cooperados.

“Esse momento evidencia nosso compromisso com a transparência, a proximidade e a construção coletiva das decisões que direcionam o futuro da cooperativa”, afirmou.

Participação e interação dos cooperados

Durante a transmissão, os participantes puderam interagir em tempo real por meio dos comentários, destacando a importância do cooperativismo para o fortalecimento da economia local.

Uma participante ressaltou o impacto da atuação da cooperativa no Acre. “Em Rio Branco, a atuação do Sicoob mostra como o cooperativismo fortalece a economia local, ao apoiar pequenos negócios e manter os recursos na própria comunidade, promovendo desenvolvimento sustentável”, comentou.

Outros cooperados também destacaram os diferenciais do modelo cooperativista.

“Sicoob é a instituição que realmente pensa nas pessoas”, escreveu um participante. Outro reforçou: “Não se trata apenas de uma instituição financeira, mas de uma cooperativa que valoriza seus membros”.

Também houve comentários sobre a segurança da instituição, mesmo diante de desafios no setor produtivo. “Mesmo em um ano difícil no agro, os bons indicadores da cooperativa mostram segurança e reforçam a confiança para seguir investindo”, afirmou um cooperado de Sorriso (MT).

Votação e eleição de delegados

Durante o ciclo assemblear, os cooperados também participaram da votação da prestação de contas e da eleição de delegados. A votação permaneceu disponível no App Sicoob até as 23h59 do dia 17 de abril.

Quem participou da votação ainda concorre a dois sorteios de R$ 5 mil, que serão realizados no dia 22 de abril, com transmissão ao vivo pelo Instagram da Sicoob Credisul:

https://www.instagram.com/sicoob_credisul/

Para o presidente do Conselho de Administração da Sicoob Credisul, Ivan Capra, a participação dos cooperados fortalece os princípios do cooperativismo.

“A participação expressiva dos cooperados fortalece a essência do cooperativismo, que é dar voz a cada associado nas decisões. Agradecemos a todos que estiveram presentes e contribuíram com esse momento tão importante para a nossa cooperativa”, destacou.

Continuidade do ciclo assemblear

A próxima etapa do processo ocorre no dia 25 de abril, com a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, quando os delegados vigentes irão deliberar sobre as pautas apresentadas aos cooperados.

Os novos delegados eleitos assumem suas funções no segundo semestre de 2026. O resultado da eleição pode ser conferido no site oficial da cooperativa:

https://sicoobcredisul.com.br/cicloassemblear/eleicaodedelegados/

A gravação completa da Pré-Assembleia está disponível no canal oficial da cooperativa no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=Ykqdw2AU1T0&t=2516s