PM registra mais de 800 ocorrências em RO e retira 10 armas de circulação em 24 horas

A Polícia Militar de Rondônia divulgou um balanço das operações realizadas na última segunda-feira, 20 de abril.

Em apenas 24 horas, foram registradas 848 ocorrências em todo o estado, abrangendo os 52 municípios e distritos.

Porto Velho concentrou o maior volume de atendimentos, com 469 registros. Ao todo, 10 armas de fogo — incluindo carabinas, pistolas e espingardas — foram retiradas de circulação.

INVESTIGAÇÃO E PRISÃO

Uma das ocorrências de maior destaque teve início por volta das 18h30, durante um rodeio realizado no cruzamento das avenidas Tancredo Neves e Hugo Frey, em Ariquemes. A ação começou após o furto de uma caminhonete estacionada no evento, de onde foram levados uma pistola calibre 9mm, carregadores com 65 munições de diferentes calibres e um anel de ouro de 19 gramas.

Com o apoio do Núcleo de Inteligência, a Força Tática do 7º Batalhão identificou o responsável pelo estacionamento do rodeio, identificado pelas iniciais E. L. R., como o principal suspeito. O homem já era investigado por envolvimento em crimes com características semelhantes.

DESDOBRAMENTO EM OURO PRETO

As diligências se estenderam até a cidade de Ouro Preto do Oeste, onde o suspeito reside. Ao ser abordado, ele negou participação no furto da caminhonete, mas admitiu possuir armamento em casa e autorizou a entrada dos militares.

Durante a busca domiciliar, os policiais localizaram duas espingardas calibre .22 (desmontadas), uma garrucha de coleção calibre .22 e outra garrucha calibre .38, além de farta munição de diversos calibres.

Por não possuir documentação legal das armas, o homem recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Ouro Preto do Oeste para o registro do flagrante e os demais procedimentos legais.