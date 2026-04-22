Adolescente de 16 anos morre após colidir motocicleta com cavalo na Rodovia do Boi em Corumbiara

Um trágico acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira, 16 de abril, na Rodovia do Boi, nas proximidades do distrito de Vitória da União, pertencente ao município de Corumbiara.

A colisão envolveu uma motocicleta e um animal que estava solto na pista.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima foi identificada como Hebert Dias Melo, de apenas 16 anos.

O adolescente conduzia uma motocicleta pela rodovia quando foi surpreendido pelo animal. Sem tempo de desviar, ele colidiu violentamente contra o cavalo.

Com a força do impacto, tanto Hebert quanto o animal morreram no local antes mesmo da chegada de socorro médico. O jovem era morador da região de Alto Guarajus.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área e controlar o tráfego até a chegada da perícia técnica.

Após os trabalhos de praxe no local, o corpo será liberado para a funerária de plantão para a remoção e procedimentos de sepultamento.