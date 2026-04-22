Colisões no bairro Jardim Eldorado e Bela Vista deixam feridos e condutores sem CNH notificados em Vilhena

A terça-feira, 21 de abril, foi marcada por acidentes de trânsito em diferentes pontos de Vilhena, mobilizando as equipes da Polícia Militar de Trânsito (PTRAN).

Em ambas as ocorrências registradas, os condutores apontados como causadores das colisões não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

COLISÃO FRONTAL NO JARDIM ELDORADO

Por volta das 15h, um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na Avenida Brasil, no bairro Jardim Eldorado. Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor M. H., seguia em uma Honda CB300F Twister sentido Parque São Paulo quando colidiu frontalmente com uma Honda Biz, conduzida por E. D., que levava na garupa a jovem B. G.

Com o impacto, a condutora da Biz e a passageira sofreram escoriações e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional.

O condutor da Twister não se feriu, mas foi notificado por não possuir CNH. A perícia técnica foi acionada, porém não pôde realizar os trabalhos de praxe, pois populares removeram os veículos do local antes da chegada da polícia, alterando a cena do acidente.

AVANÇO DE PREFERENCIAL NO BELA VISTA

Mais tarde, por volta das 17h, outra guarnição foi deslocada para o cruzamento das avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Firmina Carmelita dos Anjos, no bairro Bela Vista.

No local, um Fiat Uno, conduzido por L. F., avançou a sinalização de parada obrigatória e colidiu transversalmente com uma motocicleta Honda CG 150 Titan, pilotada por C. C.

Apesar dos danos materiais em ambos os veículos, nenhum dos envolvidos se feriu. Durante a fiscalização, os policiais constataram que o motorista do Fiat Uno também não era habilitado, sendo lavrados os respectivos autos de infração.

Em ambos os sinistros, a Polícia Militar realizou o teste de etilômetro (bafômetro) nos condutores, mas nenhum sinal de embriaguez alcoólica foi constatado.

Os veículos que estavam com a documentação regular foram liberados no local para condutores devidamente habilitados.