Dupla de Colorado do Oeste conquista 1º lugar no “Duelo de Sabores” em Cabixi

A dupla formada por Gustavo Mantovani e Willian Cardoso Viana Junior, representantes de Colorado do Oeste, conquistou o primeiro lugar no concurso gastronômico Duelo de Sabores, realizado na última sexta-feira, 17 de abril, no Balneário da Boca, em Cabixi.

A competição reuniu 11 equipes, entre duplas e trios, e destacou a criatividade e a valorização da culinária regional.

Promovido com o objetivo de incentivar a gastronomia local e fomentar o intercâmbio cultural entre municípios da região, o evento consolidou-se como uma vitrine de talentos culinários, atraindo público expressivo ao longo da noite.

Para garantir a vitória, a dupla apresentou um prato composto por costelinha de porco, acompanhada de farofa de torresmo, queijo coalho e geleia de abacaxi com pimenta. A combinação se destacou pelo equilíbrio de sabores, originalidade e técnica, fatores que foram determinantes na avaliação dos jurados.

Como premiação, os vencedores receberam R$ 1.500, valor correspondente à colocação máxima do concurso.

Realizado no Balneário da Boca, o Duelo de Sabores reforça o papel da culinária como elemento de integração regional, reunindo participantes de diferentes cidades e promovendo a cultura gastronômica como ferramenta de desenvolvimento local.