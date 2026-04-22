Ieda Chaves promove ações voltadas ao empreendedorismo feminino e à adoção de pets em Porto Velho

Durante três dias, 17, 18 e 19 deste mês, Porto Velho recebeu o projeto EmpreendePET, iniciativa voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, à valorização do artesanato local e da gastronomia regional, além de incentivar a adoção responsável de animais. O evento foi realizado no Espaço Alternativo, com investimento de R$ 410 mil, viabilizado por emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil).

A proposta foi além da exposição. As participantes tiveram acesso a cursos de capacitação e, na sequência, puderam apresentar e comercializar seus produtos ao público. Para a deputada, o modelo cria um ciclo positivo.

“Nosso foco é o empreendedorismo. A gente capacita e depois abre espaço para que essas mulheres possam vender o que produzem. Isso gera oportunidade em todas as pontas: para quem aprende, para quem comercializa e para quem consome”, destacou.

A ação também incorporou um viés social, com feira de adoção de animais. Parte dos pets levados ao evento estava sob os cuidados da própria parlamentar, em abrigo mantido com recursos pessoais, mas a maioria pertencia à protetoras e abrigos independentes, além de ONGs.

“Esse apoio ajuda a dar visibilidade ao trabalho dessas protetoras. É uma chance real de transformar vidas, tanto dos animais quanto das famílias que decidem adotar”, acrescentou.

Números

Cerca de 100 animais, entre cães e gatos, foram adotados. Muitos deles foram resgatados de situações de maus-tratos e passaram por cuidados veterinários, incluindo vermifugação, vacinação e avaliação clínica, seguindo critérios de adoção responsável.

Realização

Os recursos foram executados por meio da Associação Cultural Bloco Carnavalesco Banda do Vai Quem Quer (ACBVQQ), responsável pela condução do projeto. O financiamento é proveniente da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e com apoio de parceiros locais.