Moradora encontra marcas de tiros dentro de casa ao retornar de viagem em Chupinguaia

Uma moradora do centro de Chupinguaia, procurou a Polícia Militar na manhã desta terça-feira, 21 de abril, para relatar que sua residência foi atingida por diversos disparos de arma de fogo.

O crime teria ocorrido durante um atentado registrado em um imóvel vizinho entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a mulher havia deixado sua kitnet por receio após ouvir os tiros na vizinhança. Ao retornar para casa nesta terça, ela constatou as perfurações.

A perícia informal da guarnição identificou que dois disparos transfixaram a parede lateral e outro atingiu a porta de entrada, com os projéteis ficando alojados no interior do imóvel, inclusive atrás de móveis e em eletrodomésticos.

Imagens de câmeras de monitoramento das proximidades foram coletadas e mostram a movimentação de uma pessoa no quintal por volta das 05h da madrugada de segunda-feira.

Devido à baixa luminosidade e à posição da câmera, a identificação visual precisa do suspeito ficou prejudicada, mas o arquivo foi entregue às autoridades para auxiliar na investigação.

A ocorrência principal, que visava o morador da casa ao lado, já havia sido registrada anteriormente como tentativa de homicídio. Nesta nova verificação, a polícia constatou o elevado potencial lesivo da conduta, visto que os disparos atravessaram as estruturas físicas da residência vizinha, colocando em risco a vida de terceiros.

Apesar dos danos materiais e do susto, não houve registro de feridos. Os projéteis encontrados no chão da sala foram recolhidos para perícia e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.