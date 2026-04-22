Motociclista desvia de lombada pela lateral e colide com caminhonete em Vilhena

Um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN), o Corpo de Bombeiros e a perícia técnica na tarde desta quarta-feira, 22 de abril, no cruzamento das avenidas Melvin Jones e Tancredo Neves, em Vilhena.

A colisão envolveu uma caminhonete Fiat Strada e uma motocicleta Honda Twister.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do automóvel, F. B., seguia pela Tancredo Neves e, ao tentar cruzar a Melvin Jones, visualizou a aproximação da motocicleta.

Em seu relato, o motorista afirmou ter acreditado que teria tempo para concluir a travessia, presumindo que o motociclista, D. C., reduziria a velocidade ao passar por uma lombada existente a poucos metros do cruzamento.

No entanto, o condutor da moto teria transposto o redutor pela lateral, mantendo o fluxo e colidindo contra a lateral traseira da picape.

ATENDIMENTO E PERÍCIA

O motociclista sofreu lesões e foi prontamente socorrido pelos militares do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Regional.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que coletou elementos como marcas de frenagem na via para elucidar a dinâmica exata do impacto.

A checagem documental revelou que ambos os condutores são habilitados e os veículos estavam com o licenciamento em dia.