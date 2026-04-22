Motorista embriagado atinge motociclista e acaba preso em Vilhena

Um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar de Trânsito (PTRAN) no final da tarde desta terça-feira, 21 de abril, no cruzamento das avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Carmelita Firmino dos Anjos, em Vilhena.

A colisão transversal envolveu um Fiat Uno Mille e uma motocicleta Honda CG 125 Fan.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do automóvel, J. B., trafegava pela Avenida Carmelita quando teria desrespeitado a placa de parada obrigatória, avançando sobre a Avenida Brigadeiro e atingindo a motociclista S. K., que seguia no sentido Jardim Eldorado/Alto dos Parecis.

Com o impacto, a condutora da moto sofreu escoriações no rosto e relatou dores no ombro direito. Ela recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros no local, mas recusou o encaminhamento ao Hospital Regional. Devido à recusa da remoção hospitalar e à não preservação total do local, a perícia técnica não foi acionada.

CRIME DE TRÂNSITO

Durante a abordagem, os policiais notaram que J. B., apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados e forte odor etílico. Ao ser submetido ao teste do etilômetro, o aparelho aferiu 0,39 mg/L de álcool no sangue, valor que ultrapassa o limite legal e configura crime de trânsito conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A motociclista também realizou o teste, que apresentou resultado negativo para a ingestão de álcool.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão ao motorista do Fiat Uno. Ele foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para as providências cabíveis.

O carro foi entregue a um condutor habilitado, enquanto a motocicleta e sua proprietária foram liberadas ainda no local do acidente.